Перемены в программе НТВ «Устами младенца»: новый ведущий и время выхода в эфир

Ведущим семейной интеллектуальной игры «Устами младенца» станет заслуженный артист России, актёр театра и кино, телеведущий Александр Олешко.
Ранее программу вел музыкант Алексей Кортнев, который в силу личных обстоятельств оставляет работу над проектом. Александр Олешко также ведет на НТВ международный конкурс «Ты супер! Танцы», в котором талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, проявляют свои танцевальные способности.
Александр Олешко, телеведущий: «Принимаю эстафету у Алексея Кортнева с уважением и радостью. „Устами младенца“ уникальный проект! Он сопровождает меня, как и миллионы людей, много лет! Постоянно обновляясь, шагая в ногу со временем, не утратив интереса и популярности, этот проект верен себе! И самое главное верен своим зрителям, которые хотят время от времени почувствовать себя ребенком! Принимаю приглашение стать ведущим этой программы с благодарностью и удовольствием! Это логичное продолжение того, чем я занимаюсь на сцене, теле и кино экране всю жизнь».
Вместе со сменой ведущего изменится и время выхода программы в эфир. Теперь «Устами младенца» будет выходить по воскресениям в 8:40. Однако, перемены не коснулись правил самой игры — как и прежде, участникам придется отгадывать слова и понятия, которые им будут объяснять малыши, которые только начали познавать мир. Напомним, в этом сезоне программе «Устами младенца» исполнилось 25 лет. За это время попробовать свои силы в проекте смогли как обычные семейные пары, так и многие звезды шоу-бизнеса.
Новые выпуски «Устами младенца» в эфире НТВ с 29 октября каждое воскресенье в 08:40.
Александр Олешко, телеведущий: «Принимаю эстафету у Алексея Кортнева с уважением и радостью. „Устами младенца“ уникальный проект! Он сопровождает меня, как и миллионы людей, много лет! Постоянно обновляясь, шагая в ногу со временем, не утратив интереса и популярности, этот проект верен себе! И самое главное верен своим зрителям, которые хотят время от времени почувствовать себя ребенком! Принимаю приглашение стать ведущим этой программы с благодарностью и удовольствием! Это логичное продолжение того, чем я занимаюсь на сцене, теле и кино экране всю жизнь».
Вместе со сменой ведущего изменится и время выхода программы в эфир. Теперь «Устами младенца» будет выходить по воскресениям в 8:40. Однако, перемены не коснулись правил самой игры — как и прежде, участникам придется отгадывать слова и понятия, которые им будут объяснять малыши, которые только начали познавать мир. Напомним, в этом сезоне программе «Устами младенца» исполнилось 25 лет. За это время попробовать свои силы в проекте смогли как обычные семейные пары, так и многие звезды шоу-бизнеса.
Новые выпуски «Устами младенца» в эфире НТВ с 29 октября каждое воскресенье в 08:40.
Комментарии