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    «Почта России» намерена сократить срок доставки посылок до 36 часов

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    «Почта России» намерена сократить срок доставки посылок до 36 часов

    «Почта России» намерена сократить срок доставки посылок до 36 часов

      За пять лет «Почта России» намерена сократить срок доставки посылок до 36 часов. Для этого компания планирует обновить инфраструктуру и усовершенствовать сортировочные центры.

      По словам главы «Почты России» Николая Подгузова, россияне сейчас становятся все требовательнее к скорости доставки. Поэтому в планах «Почты России» в ближайшие пять лет ускорить доставку посылок до клиентов до 36 часов.

      Помочь этому должно обновление инфраструктуры. Сейчас, например, есть города, где доставка занимает всего несколько суток. Но в удаленные друг от друга регионы может идти и месяц. К примеру, между Петропавловском-Камчатским и Майкопом путь посылки займет 30 дней.

      Также Николай Подгузов заявил, что компании не хватает почтальонов и операторов. Работу последних нужно сделать эффективнее при помощи IT-технологий, а сортировочные центры усовершенствовать роботизацией. Сейчас же отправления сортируются в ручную.

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