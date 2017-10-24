За пять лет «Почта России» намерена сократить срок доставки посылок до 36 часов. Для этого компания планирует обновить инфраструктуру и усовершенствовать сортировочные центры.

По словам главы «Почты России» Николая Подгузова, россияне сейчас становятся все требовательнее к скорости доставки. Поэтому в планах «Почты России» в ближайшие пять лет ускорить доставку посылок до клиентов до 36 часов.



Помочь этому должно обновление инфраструктуры. Сейчас, например, есть города, где доставка занимает всего несколько суток. Но в удаленные друг от друга регионы может идти и месяц. К примеру, между Петропавловском-Камчатским и Майкопом путь посылки займет 30 дней.



Также Николай Подгузов заявил, что компании не хватает почтальонов и операторов. Работу последних нужно сделать эффективнее при помощи IT-технологий, а сортировочные центры усовершенствовать роботизацией. Сейчас же отправления сортируются в ручную.