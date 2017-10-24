Грабители напали на офис в ТиНАО и отобрали у директора сумку с миллионом рублей

Злоумышленники в масках напали на офис частной компании в Новой Москве и, выстрелив в коммерческого директора, забрали сумку с 1,1 млн рублей.
Вечером 23 октября четверо неизвестных в медицинских масках ворвались в офис частной компании, выстрелили в коммерческого директора и отняли у него сумку с деньгами. После этого они скрылись с места на автомобиле Opel Vectra.
Директор с получил ранение в грудь и был госпитализирован. После оказания медпомощи его отпустили домой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва».
Директор с получил ранение в грудь и был госпитализирован. После оказания медпомощи его отпустили домой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, сообщает агентство «Москва».
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