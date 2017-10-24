Сирийские военные нашли оружие НАТО на складе боевиков ИГИЛ

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.
Военные нашли арсенал в городе Меядине на востоке Сирии. По словам бригадного генерала Сирийской армии Хасана Сухейла, который руководил операцией по освобождению города, большая часть найденного оружия принята на вооружение странами НАТО, сообщает ТАСС.
Хасан Сухейл, генерал Сирийской армии: «Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства. Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО».
В частности, на складе хранились стрелковое и противотанковое оружие, в частности 55-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.
Кроме того, в Меядине были найдены артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии. Помимо них, обнаружены системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов.
Сирийский город Меядин находится в 40 км к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Город расположен на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с Абу-Кемалем на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин считался «столицей ИГИЛ» и самым укрепленным районом террористов.
Хасан Сухейл, генерал Сирийской армии: «Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства. Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО».
В частности, на складе хранились стрелковое и противотанковое оружие, в частности 55-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.
Кроме того, в Меядине были найдены артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии. Помимо них, обнаружены системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов.
Сирийский город Меядин находится в 40 км к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Город расположен на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с Абу-Кемалем на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин считался «столицей ИГИЛ» и самым укрепленным районом террористов.
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