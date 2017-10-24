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    В Рязани маршрутка столкнулась с двумя легковушками, 16 пострадавших. ДТП, Рязань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Рязани маршрутка столкнулась с двумя легковушками, 16 пострадавших

    В Рязани маршрутка столкнулась с двумя легковушками, 16 пострадавших

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    • Фото: Сергей Трошин / vk.com
    В Рязани маршрутка столкнулась с двумя легковушками, 16 пострадавших

    В Рязани маршрутка столкнулась с двумя легковушками, 16 пострадавших

    В Рязани маршрутка столкнулась с двумя легковушками, 16 пострадавших
    • Фото: Сергей Трошин / vk.com

      • В результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в Рязани пострадали 16 человек, в том числе трое детей.

      Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

      Источник: «При столкновении маршрутного микроавтобуса с двумя легковушками, по предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе три ребенка».

      По словам собеседника агентства, все пострадавшие доставлены в больницы. Выясняются обстоятельства ДТП.


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