В Рязани маршрутка столкнулась с двумя легковушками, 16 пострадавших

В результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в Рязани пострадали 16 человек, в том числе трое детей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Источник: «При столкновении маршрутного микроавтобуса с двумя легковушками, по предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе три ребенка».
По словам собеседника агентства, все пострадавшие доставлены в больницы. Выясняются обстоятельства ДТП.
Источник: «При столкновении маршрутного микроавтобуса с двумя легковушками, по предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе три ребенка».
По словам собеседника агентства, все пострадавшие доставлены в больницы. Выясняются обстоятельства ДТП.
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