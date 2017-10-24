В Гонконге представили редкий розовый бриллиант

Бриллиант насыщенного розового цвета выставят на аукционе Sotheby’s в Женеве.

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Женева

Представители аукционного дома Sotheby’s планируют выручить на торгах за этот розовый бриллиант весом более больше 37 карат не менее 30 миллионов долларов. Но эксперты уверены, что итоговая цена камня будет гораздо выше, поскольку бриллиант отличается не только своими размером и чистотой, но и глубиной цвета. Торги состоятся в следующем месяце в Женеве.



На эти торги выставят и два других редчайших камня: желтые бриллианты с уникальной историей. В XIX веке драгоценности принадлежали княжескому роду Доннерсмарков и скандально известной маркизе Паиве российского происхождения. Семья выставила камни на торги впервые в 2007 году.

