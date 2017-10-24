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Деловое утро НТВ
    В Гонконге представили редкий розовый бриллиант. Гонконг, Женева, аукционы, бриллианты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Гонконге представили редкий розовый бриллиант

    В Гонконге представили редкий розовый бриллиант

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    • Фото: Reuters © 2017, Bobby Yip
    В Гонконге представили редкий розовый бриллиант

    В Гонконге представили редкий розовый бриллиант

    В Гонконге представили редкий розовый бриллиант
    • Фото: Reuters © 2017, Bobby Yip

      • Бриллиант насыщенного розового цвета выставят на аукционе Sotheby’s в Женеве.

      Представители аукционного дома Sotheby’s планируют выручить на торгах за этот розовый бриллиант весом более больше 37 карат не менее 30 миллионов долларов. Но эксперты уверены, что итоговая цена камня будет гораздо выше, поскольку бриллиант отличается не только своими размером и чистотой, но и глубиной цвета. Торги состоятся в следующем месяце в Женеве.

      На эти торги выставят и два других редчайших камня: желтые бриллианты с уникальной историей. В XIX веке драгоценности принадлежали княжескому роду Доннерсмарков и скандально известной маркизе Паиве российского происхождения. Семья выставила камни на торги впервые в 2007 году.

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