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    Сайт Кембриджа рухнул из-за наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга

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    • Фото: Reuters © 2017, Mike Hutchings
    Сайт Кембриджа рухнул <nobr>из-за</nobr> наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга

    Сайт Кембриджа рухнул из-за наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга

    Сайт Кембриджа рухнул <nobr>из-за</nobr> наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга
  • Фото: Reuters © 2017, Mike Hutchings

    • Более 60 тысяч человек за сутки посетили сайт Кембриджского университета, выложившего в открытом доступе научную работу Стивена Хокинга.

    Как пишет The Guardian, официальный сайт Кембриджского университета не выдержал наплыва посетителей после публикации в открытом доступе диссертации знаменитого физика Стивена Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных».

    Эту работу Хокинг написал в возрасте 24 лет. В понедельник диссертация была впервые выложена в открытом доступе на сайте Кембриджского университета. До этого работу можно было прочитать в библиотеке Кембриджа или же купить ее цифровую копию за 86 долларов.

    Как сообщили в университете, после публикации сайт вышел из строя из-за слишком большого наплыва посетителей. Статью за сутки прочли или скачали более 60 тысяч человек. Сейчас работа сайта уже восстановлена в нормальном режиме.

    Стивен Хокинг, ученый: «Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию. Надеюсь, они не будут ею разочарованы».

    Знаменитый физик также призвал других ученых выложить свои исследования в открытом доступе, чтобы способствовать популяризации научных идей.

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