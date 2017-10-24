Сайт Кембриджа рухнул из-за наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга

Более 60 тысяч человек за сутки посетили сайт Кембриджского университета, выложившего в открытом доступе научную работу Стивена Хокинга.
Как пишет The Guardian, официальный сайт Кембриджского университета не выдержал наплыва посетителей после публикации в открытом доступе диссертации знаменитого физика Стивена Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных».
Эту работу Хокинг написал в возрасте 24 лет. В понедельник диссертация была впервые выложена в открытом доступе на сайте Кембриджского университета. До этого работу можно было прочитать в библиотеке Кембриджа или же купить ее цифровую копию за 86 долларов.
Как сообщили в университете, после публикации сайт вышел из строя из-за слишком большого наплыва посетителей. Статью за сутки прочли или скачали более 60 тысяч человек. Сейчас работа сайта уже восстановлена в нормальном режиме.
Стивен Хокинг, ученый: «Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию. Надеюсь, они не будут ею разочарованы».
Знаменитый физик также призвал других ученых выложить свои исследования в открытом доступе, чтобы способствовать популяризации научных идей.
Эту работу Хокинг написал в возрасте 24 лет. В понедельник диссертация была впервые выложена в открытом доступе на сайте Кембриджского университета. До этого работу можно было прочитать в библиотеке Кембриджа или же купить ее цифровую копию за 86 долларов.
Как сообщили в университете, после публикации сайт вышел из строя из-за слишком большого наплыва посетителей. Статью за сутки прочли или скачали более 60 тысяч человек. Сейчас работа сайта уже восстановлена в нормальном режиме.
Стивен Хокинг, ученый: «Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию. Надеюсь, они не будут ею разочарованы».
Знаменитый физик также призвал других ученых выложить свои исследования в открытом доступе, чтобы способствовать популяризации научных идей.
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