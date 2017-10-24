Что нужно для счастья: опубликованы результаты нового опроса ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о факторах, определяющих качество жизни россиян.
Российские социологи опубликовали так называемую горячую шестерку приоритетов: что, собственно, нужно для счастья. Оказалось, что на протяжении последних трех лет мнения россиян не менялись. На первом по значимости месте здоровье. А оно, в свою очередь, тоже слагается из ряда факторов, включающих, например, эмоциональное состояние. Так что стоит чаще радовать своих близких.
Кроме здоровья россиян волнуют также вопросы безопасности, и, конечно же, на высокой позиции в рейтинге стабильная зарплата. Важным для достойной жизни россияне считают экологию, качество и доступность продуктов и медицинской помощи.
А вот сэкономить люди готовы, в первую очередь, на одежде, мебели и бытовой технике. Высок процент тех, кто откажется от походов в спортзал и минимизирует траты на досуг.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Кроме здоровья россиян волнуют также вопросы безопасности, и, конечно же, на высокой позиции в рейтинге стабильная зарплата. Важным для достойной жизни россияне считают экологию, качество и доступность продуктов и медицинской помощи.
А вот сэкономить люди готовы, в первую очередь, на одежде, мебели и бытовой технике. Высок процент тех, кто откажется от походов в спортзал и минимизирует траты на досуг.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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