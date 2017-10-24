В Москве водитель легковушки протаранил стоящий автобус, есть пострадавшие

Московская полиция выясняет обстоятельства автомобильной аварии на
юго-востоке города, в результате которой пострадали люди.
Как сообщили в ГИБДД, автомобильная авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла на юго-востоке столицы в понедельник около 22:00.
Сообщение пресс-службы Управления ГИБДД по Москве: «Около 22:00 часов на улице Судакова автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека».
В ГИБДД сообщили, что легковушка врезалась в автобус, когда он стоял у остановки. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Управления ГИБДД по Москве: «Около 22:00 часов на улице Судакова автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека».
В ГИБДД сообщили, что легковушка врезалась в автобус, когда он стоял у остановки. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.
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