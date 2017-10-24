Агентство скрытых камер
ТВ-Эфир
Агентство скрытых камер

    В Москве водитель легковушки протаранил стоящий автобус, есть пострадавшие

    1 комментарий

    В Москве водитель легковушки протаранил стоящий автобус, есть пострадавшие

    В Москве водитель легковушки протаранил стоящий автобус, есть пострадавшие

    Московская полиция выясняет обстоятельства автомобильной аварии на юго-востоке города, в результате которой пострадали люди.

    Как сообщили в ГИБДД, автомобильная авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла на юго-востоке столицы в понедельник около 22:00.

    Сообщение пресс-службы Управления ГИБДД по Москве: «Около 22:00 часов на улице Судакова автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека».

    В ГИБДД сообщили, что легковушка врезалась в автобус, когда он стоял у остановки. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru