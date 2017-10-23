В Подмосковье двое сотрудников водоканала погибли из-за отравления сероводородом

Следственный комитет расследует обстоятельства гибели двоих сотрудников водоканала в подмосковном Щёлкове.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих людей и тяжелого отравления сероводородом третьего сотрудника водоканала в подмосковном Щелкове. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Сообщение пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области: «23 октября на Заречной улице в одном из канализационных колодцев обнаружены тела 39-летнего и 68-летнего сотрудников межрайонного Щелковского водоканала. Еще один сотрудник был госпитализирован с диагнозом отравление сероводородом, он находится в тяжелом состоянии».
Следователи начали проверку в отношении руководства межрайонного Щелковского водоканала о нарушении требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сообщение пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области: «23 октября на Заречной улице в одном из канализационных колодцев обнаружены тела 39-летнего и 68-летнего сотрудников межрайонного Щелковского водоканала. Еще один сотрудник был госпитализирован с диагнозом отравление сероводородом, он находится в тяжелом состоянии».
Следователи начали проверку в отношении руководства межрайонного Щелковского водоканала о нарушении требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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