Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность

    В Подмосковье двое сотрудников водоканала погибли из-за отравления сероводородом

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    В Подмосковье двое сотрудников водоканала погибли из-за отравления сероводородом

    В Подмосковье двое сотрудников водоканала погибли <nobr>из-за</nobr> отравления сероводородом

    Следственный комитет расследует обстоятельства гибели двоих сотрудников водоканала в подмосковном Щёлкове.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих людей и тяжелого отравления сероводородом третьего сотрудника водоканала в подмосковном Щелкове. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

    Сообщение пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области: «23 октября на Заречной улице в одном из канализационных колодцев обнаружены тела 39-летнего и 68-летнего сотрудников межрайонного Щелковского водоканала. Еще один сотрудник был госпитализирован с диагнозом отравление сероводородом, он находится в тяжелом состоянии».

    Следователи начали проверку в отношении руководства межрайонного Щелковского водоканала о нарушении требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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