В реке Яузе в центре Москвы обнаружили мертвеца

Спасатели вытащили тело человека из реки в центре Москвы. Врачи констатировали его смерть.
Спасатели достали из реки Яузы в Москве тело погибшего человека. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, человека в воде впервые увидели на Подгорской набережной, недалеко от высотки на Котельнической набережной. Спасатели и медики приехали на вызов. Сотрудники МЧС вытащили человека из воды, но врачи скорой помощи констатировали его смерть.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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