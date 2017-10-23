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Невский. Проверка на прочность

    В реке Яузе в центре Москвы обнаружили мертвеца

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    В реке Яузе в центре Москвы обнаружили мертвеца

    В реке Яузе в центре Москвы обнаружили мертвеца

    Спасатели вытащили тело человека из реки в центре Москвы. Врачи констатировали его смерть.

    Спасатели достали из реки Яузы в Москве тело погибшего человека. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, человека в воде впервые увидели на Подгорской набережной, недалеко от высотки на Котельнической набережной. Спасатели и медики приехали на вызов. Сотрудники МЧС вытащили человека из воды, но врачи скорой помощи констатировали его смерть.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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