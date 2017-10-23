«Локомотив» переиграл «Краснодар» и вышел на первое место

«Локомотив» взял верх над «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.



Первый гол в этом матче был забит на 25-й минуте, когда мяч в сетку отправил Алексей Миранчук. А на 85-й минуте голом отметился Мануэл Фернандеш.



Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» опередить «Зенит» — после 14 матчей у команд в активе по 29 очков, но железнодорожники лидируют по количеству побед. «Краснодар», для которого это поражение стало четвертым подряд, с 21 баллом находится на шестой строчке.