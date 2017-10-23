МВД планирует ужесточить наказание за вождение в пьяном виде

МВД РФ предлагает увеличить размер штрафа и максимальный срок лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде.
МВД в понедельник предложило поправки в Уголовный кодекс, касающиеся наказания за повторное вождение в нетрезвом виде. Поправки предусматривают увеличение штрафа и максимального срока лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Насколько планируется ужесточить наказание, не уточняется.
Сейчас по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы, в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы сроком до 2 лет.
В ведомстве считают, что этого наказания недостаточно, так как доля нарушителей, задержанных в состоянии опьянения, остается высокой. При этом фигуранты таких дел крайне редко получают в качестве наказания тюремный срок, передает РИА Новости.
Сейчас по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы, в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы сроком до 2 лет.
В ведомстве считают, что этого наказания недостаточно, так как доля нарушителей, задержанных в состоянии опьянения, остается высокой. При этом фигуранты таких дел крайне редко получают в качестве наказания тюремный срок, передает РИА Новости.
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