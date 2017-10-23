Школьницы жестоко избили сверстницу в московском парке

Сыщики выясняют обстоятельства избиения школьницы в одном из столичных парков.
По предварительным данным, накануне, 22 октября, на восьмиклассницу напали трое сверстниц, с которыми она была хороша знакома.
Пострадавшая школьница самостоятельно обратилась к медикам. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтеки, ушибы и ссадины.
Сейчас по факту избиения девочки проводится проверка. Причастных к нападению ищут, сообщили в столичном главке СК.
Пострадавшая школьница самостоятельно обратилась к медикам. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтеки, ушибы и ссадины.
Сейчас по факту избиения девочки проводится проверка. Причастных к нападению ищут, сообщили в столичном главке СК.
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