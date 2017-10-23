Чемпионат Петербурга по бальным танцам отметился рекордом

Еще ни разу Открытый чемпионат города по бальным танцам не принимал такого количества участников.

Пятый юбилейный турнир провели в Северной столице в минувшие выходные. За тем, как разгорелись настоящие танцевальные страсти, наблюдали не только сами участники, но также ценители и поклонники бального искусства.



Правда, на время соревнований атмосфера праздника вместе с эффектными декорациями остались на втором плане. Ведь на паркет престижных стартов вышли около тысячи участников во всех возрастных категориях — от юниоров до взрослых пар. И многие приехали в Северную столицу исключительно за победой.



В рамках однодневного турнира провели сразу несколько стартов. Среди них — открытое первенство города как этап всероссийского соревнования, а также конкурса в европейской программе. И даже Гран-при России среди профессионалов в латиноамериканской дисциплине.