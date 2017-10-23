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Невский. Проверка на прочность
    Чемпионат Петербурга по бальным танцам отметился рекордом. Санкт-Петербург, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧемпионат Петербурга по бальным танцам отметился рекордом

    Чемпионат Петербурга по бальным танцам отметился рекордом

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    Чемпионат Петербурга по бальным танцам отметился рекордом

    Чемпионат Петербурга по бальным танцам отметился рекордом

      Еще ни разу Открытый чемпионат города по бальным танцам не принимал такого количества участников.

      Пятый юбилейный турнир провели в Северной столице в минувшие выходные. За тем, как разгорелись настоящие танцевальные страсти, наблюдали не только сами участники, но также ценители и поклонники бального искусства.

      Правда, на время соревнований атмосфера праздника вместе с эффектными декорациями остались на втором плане. Ведь на паркет престижных стартов вышли около тысячи участников во всех возрастных категориях — от юниоров до взрослых пар. И многие приехали в Северную столицу исключительно за победой.

      В рамках однодневного турнира провели сразу несколько стартов. Среди них — открытое первенство города как этап всероссийского соревнования, а также конкурса в европейской программе. И даже Гран-при России среди профессионалов в латиноамериканской дисциплине.

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