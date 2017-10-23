Турист из России насмерть разбился на параплане в Индии

Гражданин России погиб в штате
Химачал-Прадеш на севере Индии.
Мужчина погиб, разбившись на параплане. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют дипломаты.
Как отметили в посольстве РФ в Нью-Дели, инцидент произошел 19 октября, однако известно о нем стало только теперь. Дипломатам о происшествии сообщили знакомые погибшего россиянина. При этом информации от родственников или индийских властей не поступало.
Как отмечает РИА Новости, трагедия произошла в отдаленной и труднодоступной местности, поэтому поиски информации затрудняются.
Как отметили в посольстве РФ в Нью-Дели, инцидент произошел 19 октября, однако известно о нем стало только теперь. Дипломатам о происшествии сообщили знакомые погибшего россиянина. При этом информации от родственников или индийских властей не поступало.
Как отмечает РИА Новости, трагедия произошла в отдаленной и труднодоступной местности, поэтому поиски информации затрудняются.
Комментарии