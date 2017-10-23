Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность

    Турист из России насмерть разбился на параплане в Индии

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    • Фото: Беззуб Алексей / facebook.com
    Турист из России насмерть разбился на параплане в Индии

    Турист из России насмерть разбился на параплане в Индии

    Турист из России насмерть разбился на параплане в Индии
  • Фото: Беззуб Алексей / facebook.com

    • Гражданин России погиб в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

    Мужчина погиб, разбившись на параплане. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют дипломаты.

    Как отметили в посольстве РФ в Нью-Дели, инцидент произошел 19 октября, однако известно о нем стало только теперь. Дипломатам о происшествии сообщили знакомые погибшего россиянина. При этом информации от родственников или индийских властей не поступало.

    Как отмечает РИА Новости, трагедия произошла в отдаленной и труднодоступной местности, поэтому поиски информации затрудняются.

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