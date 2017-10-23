Светский Петербург собрался на премьере «Матильды» в Мариинском-2

В Мариинском театре начинается премьерный показ фильма, который еще почти никто не видел, но уже все готовы обсуждать.

К зданию Мариинского-2 в течение этого вечера съезжаются счастливые обладатели роскошных пригласительных билетов на «Матильду». Специально для этой театральной премьеры был выпущен тираж темно-красных приглашений, где, кстати был указан дресс-код мероприятия — black tie, то есть парадный выход, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.



В зале этим вечером предполагают увидеть, прежде всего, светскую публику Северной столицы. На вопрос, в чем блистала Матильда, если и можно будет ответить, то разве что повстречав здесь Матильду Шнурову.



Исполнительница заглавной роли Михалина Ольшанска, выбранная из трех сотен претенденток, как и другие ее иностранные партнеры по фильму на эту премьеру не приехала, опасаясь за собственную безопасность. Этого не сделал и исполнитель главной роли — немецкий актер Ларс Айдингер, к которому в Гамбург даже лично приезжал режиссер.



Несмотря на присутствие автобусов с ОМОНом, единичные противники всё-таки пришли к Мариинке с самодельными протестными плакатами. Не исключено, что в целях безопасности премьера проходит на новой сцене, а не на старой.



На самом деле, сегодня «Матильда» принимает у себя дома. Мариинский театр — один из официальных производителей картины. Алексей Учитель с группой провел на исторической сцене целых десять съемочных дней. Маэстро Валерий Гергиев не только отдал в распоряжение кинематографистам легендарные подмостки, но и дирижировал во время записи саундтрека.



Учитель рискнул рассказать с экранов о тайной любви Никки — наследника российского престола. Если верить профессиональным историкам, пучина страстей, в которую окунают зрителя, имеет общее не с дневниками, а с воспоминаниями Кшесинской, которые звезда балета писала уже в 90-летнем возрасте.



Алексей Учитель признался, что снимал картину об искреннем и высоком чувстве. Конфетно-букетного в «Матильде» действительно вдоволь. Редкий кадр обходится без цветов. Ботаническое сопровождение романа главных героев измеряется не охапками, а целыми корзинами.



Часть романтического декора сегодня перекочевала и в театральное фойе. Героини современной светской хроники точно смогут пропитаться атмосферой костюмной мелодрамы и с этим шлейфом сделать добротные селфи.