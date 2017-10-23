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Невский. Проверка на прочность
    Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ без посредников. ЖКХ, законодательство, Медведев. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ без посредников

    Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ без посредников

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    Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ без посредников

    Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ без посредников

      Правительство намерено дать россиянам право платить за коммунальные услуги, минуя управляющие компании и ТСЖ.

      Дмитрий Медведев в понедельник поручил внести в правительство законопроект, который позволит гражданам платить за коммуналку напрямую поставщикам, минуя управляющие компании и ТСЖ.

      Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Эти управляющие компании забывают, что оперируют деньгами граждан. Это не их деньги, не кредитные деньги, которые они собирают. Закон нужно продвигать, потому что в ряде случаев это звено излишне абсолютно. Почему нельзя эти деньги напрямую перечислить снабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?»

      Хотя 95% россиян платят за квартиру в срок, общая задолженность управляющих компаний в настоящее время составляет триллион рублей. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, есть примеры, когда несмотря на задолженность, управляющие компании занимаются благотворительностью на десятки миллионов рублей или попросту переводят деньги за границу.

      Ожидается, что закон будет принят весной. В Минстрое отмечают: сейчас управляющие компании могут необоснованно завышать счета, а при прямых расчетах переплат не будет.

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