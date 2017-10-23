Туристы и горожане «отведали» музыкальный десерт в центре Петербурга

На Малой Конюшенной улице исполнили необычный флешмоб.

Ансамбль с кондитерским названием «Бис-квит» решил смешать, казалось бы, несочетаемые ингредиенты. В итоге получился настоящий музыкальный деликатес. Отведать его в рамках концерта, посвященного Году экологии, зрители смогут в Большом зале филармонии уже в ближайшие дни.



А некоторым повезло раньше. Кавер-версии узнаваемых с первых нот композиций прозвучали под открытым небом. «Полет шмеля» в авторской аранжировке ансамбля внезапно обрел ритмы буги-вуги, а в «Концертном рондо» Моцарт встретился с Джеймсом Бондом.



Конечно, исполнять такую музыку в строгой академической манере попросту невозможно, поэтому выступление «Бис-квита» на Малой Конюшенной улице превратилось в яркую театрализованную зарисовку.