Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Туристы и горожане «отведали» музыкальный десерт в центре Петербурга. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТуристы и горожане «отведали» музыкальный десерт в центре Петербурга

    Туристы и горожане «отведали» музыкальный десерт в центре Петербурга

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    Туристы и горожане «отведали» музыкальный десерт в центре Петербурга

    Туристы и горожане «отведали» музыкальный десерт в центре Петербурга

      На Малой Конюшенной улице исполнили необычный флешмоб.

      Ансамбль с кондитерским названием «Бис-квит» решил смешать, казалось бы, несочетаемые ингредиенты. В итоге получился настоящий музыкальный деликатес. Отведать его в рамках концерта, посвященного Году экологии, зрители смогут в Большом зале филармонии уже в ближайшие дни.

      А некоторым повезло раньше. Кавер-версии узнаваемых с первых нот композиций прозвучали под открытым небом. «Полет шмеля» в авторской аранжировке ансамбля внезапно обрел ритмы буги-вуги, а в «Концертном рондо» Моцарт встретился с Джеймсом Бондом.

      Конечно, исполнять такую музыку в строгой академической манере попросту невозможно, поэтому выступление «Бис-квита» на Малой Конюшенной улице превратилось в яркую театрализованную зарисовку.

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