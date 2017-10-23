Путин подписал первый указ о вступлении в гражданство РФ после присяги

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о получении российского гражданства, в котором содержится требование о принесении присяги новыми гражданами.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что новыми гражданами России станут 62 человека, а также их дети. Все они «приобретут гражданство РФ со дня принесения каждым из них Присяги гражданина Российской Федерации». Требование не касается детей, которым нет 18 лет. Они получат российское гражданство после того, как присягу принесут их родители.
Напомним, в июле текущего года глава государства подписал закон, касающийся вопросов гражданства РФ. В частности, в нем предусматривалось введение присяги для новых граждан, упрощенное предоставление гражданства РФ украинцам и отзыв гражданства у террористов.
Согласно документу, присяга приносится после принятия решения о предоставлении гражданства. Отказ от присяги это решение отменяет. Закон вступил в силу с 1 сентября 2017 года.
В документе отмечается, что новыми гражданами России станут 62 человека, а также их дети. Все они «приобретут гражданство РФ со дня принесения каждым из них Присяги гражданина Российской Федерации». Требование не касается детей, которым нет 18 лет. Они получат российское гражданство после того, как присягу принесут их родители.
Напомним, в июле текущего года глава государства подписал закон, касающийся вопросов гражданства РФ. В частности, в нем предусматривалось введение присяги для новых граждан, упрощенное предоставление гражданства РФ украинцам и отзыв гражданства у террористов.
Согласно документу, присяга приносится после принятия решения о предоставлении гражданства. Отказ от присяги это решение отменяет. Закон вступил в силу с 1 сентября 2017 года.
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