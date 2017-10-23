Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    «Все очень плохо»: коллега рассказал о самочувствии Задорнова

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    • Фото: Саверкин Александр / ТАСС
    «Все очень плохо»: коллега рассказал о самочувствии Задорнова

    «Все очень плохо»: коллега рассказал о самочувствии Задорнова

    «Все очень плохо»: коллега рассказал о самочувствии Задорнова
  • Фото: Саверкин Александр / ТАСС

    • Писатель-сатирик Семён Альтов рассказал о здоровье Михаила Задорнова, который продолжает бороться с онкологией.

    По словам Альтова, в ситуации с Задорновым «все очень плохо». При этом сатирик отметил, что не намерен давать более подробных комментариев, сообщает сайт Dni.Ru.

    Семён Альтов, писатель-сатирик: «Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело».

    Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностировали рак головного мозга. На время лечения артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах. Сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики.

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