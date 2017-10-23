«Все очень плохо»: коллега рассказал о самочувствии Задорнова

Писатель-сатирик Семён Альтов рассказал о здоровье Михаила Задорнова, который продолжает бороться с онкологией.
По словам Альтова, в ситуации с Задорновым «все очень плохо». При этом сатирик отметил, что не намерен давать более подробных комментариев, сообщает сайт Dni.Ru.
Семён Альтов, писатель-сатирик: «Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело».
Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностировали рак головного мозга. На время лечения артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах. Сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики.
Семён Альтов, писатель-сатирик: «Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело».
Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что у Михаила Задорнова диагностировали рак головного мозга. На время лечения артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах. Сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики.
Комментарии