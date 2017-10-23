Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Умер один из основателей рок-группы Marilyn Manson

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    • Фото: twitter.com
    Умер один из основателей <nobr>рок-группы</nobr> Marilyn Manson

    Умер один из основателей рок-группы Marilyn Manson

    Умер один из основателей <nobr>рок-группы</nobr> Marilyn Manson
  • Фото: twitter.com

    • Американский гитарист и один из основателей рок-группы Marilyn Manson Скотт Путески умер в 49 лет от рака.

    Как сообщает британская газета The Independent, музыкант болел раком и с 2013 года проходил курс химиотерапии.

    Смерть Путески в своем Instagram прокомментировал Мэрилин Мэнсон.

    Мэрилин Мэнсон: «Скотт Путески и я вместе писали великую музыку. У нас бывали разногласия за эти годы, но я всегда больше буду помнить хорошие моменты», — прокомментировал смерть коллеги в своем Мэнсон.

    Скотт Путески (псевдоним — Дейзи Берковиц) и Брайан Уорнер, известный теперь как Мэрилин Мэнсон, в 1989 году основали группу Marilyn Manson and The Spooky Kids. Со временем название группы сократилось до псевдонима солиста, а Путески покинул коллектив из-за разногласий с Мэнсоном.

    Вместе музыканты играли до 1996 года. После этого Путески играл в группах Jack Off Jill и Godhead, а также занимался собственным проектом Three Ton Gate. В последние годы, начиная с 2013-го, боролся с раком кишечника.

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