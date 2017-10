Умер один из основателей рок-группы Marilyn Manson

Как сообщает британская газета The Independent , музыкант болел раком и с 2013 года проходил курс химиотерапии.Смерть Путески в своем Instagram прокомментировал Мэрилин Мэнсон.: «Скотт Путески и я вместе писали великую музыку. У нас бывали разногласия за эти годы, но я всегда больше буду помнить хорошие моменты», — прокомментировал смерть коллеги в своем Мэнсон.Скотт Путески (псевдоним — Дейзи Берковиц) и Брайан Уорнер, известный теперь как Мэрилин Мэнсон, в 1989 году основали группу Marilyn Manson and The Spooky Kids. Со временем название группы сократилось до псевдонима солиста, а Путески покинул коллектив из-за разногласий с Мэнсоном.Вместе музыканты играли до 1996 года. После этого Путески играл в группах Jack Off Jill и Godhead, а также занимался собственным проектом Three Ton Gate. В последние годы, начиная с 2013-го, боролся с раком кишечника.