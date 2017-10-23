На берегу Финского залива неизвестные жестоко убили серых тюленей

Природоохранная прокуратура Петербурга разбирается в двойном убийстве, произошедшем в эти выходные в Финском заливе. На пляже в поселке Репино обнаружены тела двух крупных серых тюленей. Вероятно, они погибли от рук рыбаков.

У одного из вынесенных на прибрежную полосу животных изуродована морда. Ластоногое явно умерло не естественной смертью. При беглом осмотре второго признаков насилия не обнаружилось, однако это не значит, что такой вариант исключен. Травма может быть просто закрытой.



Вячеслав Алексеев, директор Фонда друзей балтийской нерпы: «Животное было найдено раненым. Оно погибло, скорее всего, в результате ужасной рубленой раны от рыболовецких сетей. Вероятно, их убили рыбаки. Но это наглядное частное проявление всемирного конфликта рыбаков с морскими млекопитающими».



Руководитель реабилитационного центра морских млекопитающих, ежегодно выхаживающий десятки детенышей, говорит, что в этом году по не установленным до конца причинам в Финском заливе погибли более 50 ластоногих. Среди них и исчезающая балтийская кольчатая нерпа, численность которой в акватории не превышает 100 особей.



Вполне закономерно, что она охраняется Красной книгой России. В этом же списке редких животных и серый тюлень. Его популяцию ученым, правда, удалось восстановить на Балтике. Впрочем, главным подозреваемым рыбакам не может быть неизвестно, что убийство этих млекопитающих — уголовное преступление.



Гульнара Гудулова, помощник начальника Департамента Росприроднадзора по СЗФО: «Нам надо взаимодействовать с правоохранительными органами и с ФСБ, чтобы искать лиц, которые допускают правонарушения, штрафовать их и применять меры уголовного воздействия. Одни мы как специалисты надзора не можем провести весь комплекс мероприятий, чтобы защитить нерп от гибели».



Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, Росприроднадзор настроен грозно и решительно. Ведомство готово наказывать убийц. Но понятно, что за каждой рыболовецкой артелью слежку не установишь и охрану к тюленям и нерпам не приставишь.



Поэтому инспекторы по надзору очень рассчитывают, прежде всего, на отзывчивость спецслужб. Ученые же сами давно говорят о необходимости создания в России ведомства, которое могло бы управлять популяциями. Не исключено, что в этом случае конфликт между рыбаками и ластоногими не обретал бы таких угрожающих масштабов.



В большинстве случаев, чтобы заподозрить виновных в смерти тюленей, зоологом быть не обязательно. Достаточно просто сопоставить периоды рыболовного сезона и учащающиеся именно в такое время случаи гибели этих животных. И здесь чтобы ни говорили в артелях, такой способ борьбы с краснокнижными видами за улов кажется первобытной дикостью, тем более поощряемый безнаказанностью.