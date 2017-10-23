Путин назначил бывшего замглавы МИД послом России во Франции

Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя министра иностранных дел Алексея Мешкова послом РФ во Франции и по совместительству в Монако.
Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из указа президента РФ: «Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике».
Ранее Путин освободил Мешкова от исполнения обязанностей замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу. На этот пост назначен Александр Панкин, который до этого был директором департамента международных организаций МИД РФ.
Из указа президента РФ: «Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике».
Ранее Путин освободил Мешкова от исполнения обязанностей замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу. На этот пост назначен Александр Панкин, который до этого был директором департамента международных организаций МИД РФ.
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