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    Путин назначил бывшего замглавы МИД послом России во Франции

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    Путин назначил бывшего замглавы МИД послом России во Франции

    Путин назначил бывшего замглавы МИД послом России во Франции

    Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя министра иностранных дел Алексея Мешкова послом РФ во Франции и по совместительству в Монако.

    Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Из указа президента РФ: «Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике».

    Ранее Путин освободил Мешкова от исполнения обязанностей замглавы МИД РФ в связи с переходом на другую работу. На этот пост назначен Александр Панкин, который до этого был директором департамента международных организаций МИД РФ.

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