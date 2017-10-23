Омичам пришлось заправить скорую, чтобы доставить родственника в больницу

Жители Омской области были вынуждены за свой счет оплатить бензин для скорой помощи. В противном случае медики отказывались выезжать к пациенту.
Инцидент произошел в Колосовском районе. По словам омичей, они позвонили в скорую, чтобы вызвать медиков к мужчине с внутренним кровотечением. Однако им ответили, что медики не смогут приехать, так как единственная машина находится в неисправном состоянии и вообще на станции нет бензина. При этом им пояснили, что, если машина все-таки нужна, необходимо заплатить 500 рублей.
В правительстве региона отметили, что Министерство здравоохранения Омской области проводит проверку произошедшего, назначено служебное расследование, сообщает FlashSiberia.
В правительстве региона отметили, что Министерство здравоохранения Омской области проводит проверку произошедшего, назначено служебное расследование, сообщает FlashSiberia.
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