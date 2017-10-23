Лесник
ТВ-Эфир
Лесник

    Швеция потребовала от КНДР вернуть долг 40-летней давности

    комментировать

    Швеция потребовала от КНДР вернуть долг 40-летней давности

    Швеция потребовала от КНДР вернуть долг <nobr>40-летней</nobr> давности

    Власти Швеции напомнили КНДР о долге, который страна должна была погасить в 1974 году.

    Власти Швеции намерены взыскать с КНДР долг, погашения которого страна ждет уже 43 года. Долг составляет 2,7 млрд крон (330 млн долларов), сообщает Газета.Ru со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    Уточняется, что в 1974 году Швеция поставила в КНДР тысячу автомобилей марки Volvo, но республика до сих пор их не оплатила. В 1974 году долг составлял 600 млн крон.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru