Швеция потребовала от КНДР вернуть долг 40-летней давности

Власти Швеции напомнили КНДР о долге, который страна должна была погасить в 1974 году.
Власти Швеции намерены взыскать с КНДР долг, погашения которого страна ждет уже 43 года. Долг составляет 2,7 млрд крон (330 млн долларов), сообщает Газета.Ru со ссылкой на южнокорейские СМИ.
Уточняется, что в 1974 году Швеция поставила в КНДР тысячу автомобилей марки Volvo, но республика до сих пор их не оплатила. В 1974 году долг составлял 600 млн крон.
Уточняется, что в 1974 году Швеция поставила в КНДР тысячу автомобилей марки Volvo, но республика до сих пор их не оплатила. В 1974 году долг составлял 600 млн крон.
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