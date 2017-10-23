РПЦ предложила обучить школьников нравственным основам семейной жизни

Екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина) разработали для школьников курс «Нравственные основы семейной жизни».
Представители РПЦ предложили Минобрнауки включить новый курс в обязательную школьную программу. Как сообщает «Коммерсантъ», идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ. По итогам встречи замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной с главой ассоциации Ольгой Летковой было принято решение рассмотреть такую возможность.
Ольга Леткова, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ: «В целом наша инициатива воспринята положительно. Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно».
По замыслу авторов, курс познакомит старшеклассников с «базовыми семейными ценностями, свойственными отечественной культуре», а также подготовит подростков к «созданию крепкой многодетной счастливой семьи».
Предположительно, вопрос о включении «Нравственных основ семейной жизни» в школьную программу будет рассмотрен в ноябре. Обсуждения пройдут на заседаниях учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.
Отмечается, что РПЦ уже предлагала сделать курс об основах семейной жизни обязательным для школьников. Впервые такое предложение прозвучало в 2015 году. Однако тогда в Минобрнауки эту тему отклонили.
Ольга Леткова, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ: «В целом наша инициатива воспринята положительно. Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно».
По замыслу авторов, курс познакомит старшеклассников с «базовыми семейными ценностями, свойственными отечественной культуре», а также подготовит подростков к «созданию крепкой многодетной счастливой семьи».
Предположительно, вопрос о включении «Нравственных основ семейной жизни» в школьную программу будет рассмотрен в ноябре. Обсуждения пройдут на заседаниях учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования.
Отмечается, что РПЦ уже предлагала сделать курс об основах семейной жизни обязательным для школьников. Впервые такое предложение прозвучало в 2015 году. Однако тогда в Минобрнауки эту тему отклонили.
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