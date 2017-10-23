На Украине назвали условия возобновления закупок российского газа

Киев может снова закупать российский газ, если точка учета газа будет перенесена на восточную границу Украины, заявил
вице-премьер страны.
Украина может вернуться к закупкам российского газа, если точка учета газа будет перенесена с западной границы Украины на восточную. Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» заявил вице-премьер Владимир Кистион.
В ответ на вопрос, не логично ли покупать более дешевый газ у России, Кистион сказал, что в нынешнем формате это «очень рискованно и безответственно».
Владимир Кистион, вице-премьер Украины: «Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассмотреть».
Напомним, Украина не закупает газ у России с конца ноября 2015 года, утверждая, что реверсные поставки из стран ЕС обходятся дешевле. При этом в Киеве не раз говорили, что готовы покупать топливо и у России по ценам, которые были бы ниже европейских. Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что могут начать закупать газ у России в критической ситуации во время отопительного сезона.
В ответ на вопрос, не логично ли покупать более дешевый газ у России, Кистион сказал, что в нынешнем формате это «очень рискованно и безответственно».
Владимир Кистион, вице-премьер Украины: «Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассмотреть».
Напомним, Украина не закупает газ у России с конца ноября 2015 года, утверждая, что реверсные поставки из стран ЕС обходятся дешевле. При этом в Киеве не раз говорили, что готовы покупать топливо и у России по ценам, которые были бы ниже европейских. Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что могут начать закупать газ у России в критической ситуации во время отопительного сезона.
Комментарии