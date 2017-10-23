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    На Кубани во время соревнований по спортивному ориентированию пропал ребенок

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    • Фото: СУ СКРФ по Краснодарскому краю
    На Кубани во время соревнований по спортивному ориентированию пропал ребенок

    На Кубани во время соревнований по спортивному ориентированию пропал ребенок

    На Кубани во время соревнований по спортивному ориентированию пропал ребенок
  • Фото: СУ СКРФ по Краснодарскому краю

    • В Краснодарском крае идут поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время соревнований по спортивному ориентированию.

    Информация о пропаже ребенка появилась в воскресенье вечером. Тогда стало известно, что в станице Саратовской под Горячим Ключом к финишу маршрута не вернулись двое детей. Позднее спасатели разыскали заблудившуюся девочку, передает ТАСС. Поиски 12-летнего мальчика продолжаются. В операции участвуют 119 человек, сообщила пресс-служба городской администрации.

    Пресс-служба администрации Горячего Ключа: «В Горячий Ключ вместе с одноклассниками и родной тетей ребенок приехал на соревнования по спортивному ориентированию. Турниры по этому виду спорта проводятся в окрестностях курорта постоянно: ребята проходят контрольные точки с помощью карты и компаса. На маршрут дети отправились в районе обеда. 12-летний Алеша прошел первые 4 точки, а в 14–30 на пятую уже не вышел… Поиски велись и ночью, однако начавшийся к вечеру дождь усложнил работу спасателей».

    Региональное управление СК проводит доследственную проверку. Не исключается, что мальчик мог сесть на поезд и уехать домой, поэтому поиски идут и на железной дороге.

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