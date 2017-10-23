На Кубани во время соревнований по спортивному ориентированию пропал ребенок

В Краснодарском крае идут поиски
12-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время соревнований по спортивному ориентированию.
Информация о пропаже ребенка появилась в воскресенье вечером. Тогда стало известно, что в станице Саратовской под Горячим Ключом к финишу маршрута не вернулись двое детей. Позднее спасатели разыскали заблудившуюся девочку, передает ТАСС. Поиски 12-летнего мальчика продолжаются. В операции участвуют 119 человек, сообщила пресс-служба городской администрации.
Пресс-служба администрации Горячего Ключа: «В Горячий Ключ вместе с одноклассниками и родной тетей ребенок приехал на соревнования по спортивному ориентированию. Турниры по этому виду спорта проводятся в окрестностях курорта постоянно: ребята проходят контрольные точки с помощью карты и компаса. На маршрут дети отправились в районе обеда. 12-летний Алеша прошел первые 4 точки, а в 14–30 на пятую уже не вышел… Поиски велись и ночью, однако начавшийся к вечеру дождь усложнил работу спасателей».
Региональное управление СК проводит доследственную проверку. Не исключается, что мальчик мог сесть на поезд и уехать домой, поэтому поиски идут и на железной дороге.
Пресс-служба администрации Горячего Ключа: «В Горячий Ключ вместе с одноклассниками и родной тетей ребенок приехал на соревнования по спортивному ориентированию. Турниры по этому виду спорта проводятся в окрестностях курорта постоянно: ребята проходят контрольные точки с помощью карты и компаса. На маршрут дети отправились в районе обеда. 12-летний Алеша прошел первые 4 точки, а в 14–30 на пятую уже не вышел… Поиски велись и ночью, однако начавшийся к вечеру дождь усложнил работу спасателей».
Региональное управление СК проводит доследственную проверку. Не исключается, что мальчик мог сесть на поезд и уехать домой, поэтому поиски идут и на железной дороге.
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