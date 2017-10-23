В Белоруссии осудили россиянку, потерявшую ребенка при домашних родах

В Белоруссии набирает обороты громкая история о домашних родах, закончившихся трагедией. В центре скандала — россиянка, которая приехала в гости к матери и стремительно родила. По невыясненным до сих пор причинам ребенок умер. А женщину осудили за причинение смерти по неосторожности.

Имя для малыша семья выбрала заранее. Но вместо свидетельства о рождении на руках у женщины совсем другой документ. По решению суда Ольгу Степанову приговорили к шести месяцам колонии-поселения за причинение смерти по неосторожности. По версии обвинения и медиков, она не уберегла ребенка в домашних родах. А прибывшие врачи скорой не успели ничем помочь.



Однако Ольга говорит о другом. Женщина поясняет, что действительно намеревалась рожать дома, но то, что случилось в феврале, было резким осложнением.



Когда родственники поняли, что у новорожденной проблемы, вызвали скорую. Но сначала чехарда с диспетчером, затем растерянность врача, впавшего, по словам Ольги, в ступор.



Ольга Степанова: «Фактически она уклонилась и не оказала никакой помощи Лизе. А после этого просто держала ребенка на руках».



История и судебный процесс вызвали большой резонанс. Особенно у сторонников родов на дому.



Мария Вашкевич, сторонница домашних родов: «То, как ее наказали, бесчеловечно. Это получается несправедливо, потому что, если какие-то несчастные случаи происходят в роддомах, никто за это нее несет ответственности никакой».



В Сети стали собирать подписи в поддержку Ольги Степановой. Под электронной петицией с требованием оправдать мать, потерявшую ребенка, подписались уже почти 55 тысяч человек. Для небольшой Белоруссии это внушительный результат. Параллельно в Сети начались всевозможные флешмобы на тему «Я рожала дома». Активисты просят чиновников от медицины обратить внимание на проблему.



Сейчас Ольга готовится к апелляции. Затем намерена подать встречные иски к врачам. Не только скорой помощи, но и диагностам. Только в Витебске она сделала четыре УЗИ, чтобы убедиться — с малышом все в порядке. Врачи уверяли — плод в норме. Но после смерти, независимые экспертизы показали, что у ребенка были серьезные проблемы, которые выявлялись еще на ранних стадиях беременности.



Ольга Степанова: «Это принцип. Я не признала свою вину, и я ее не признаю. Этого дела не должно быть. Я пойдут до конца. Я не стремлюсь остаться на свободе, но все люди, которые с этим связаны, они понесут наказание».



Апелляцию суд рассмотрит в начале ноября в Витебске. Заседание пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент НТВ Сергей Савин.