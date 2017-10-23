В России вспоминают трагедию «Норд-Оста»

В России сегодня вспоминают трагические события октября 2002 года. 15 лет назад «Норд-Ост» перестал быть мюзиклом. Четыре дня весь мир напряженно следил за драмой.

В Москве, в зрительном зале театрального центра на Дубровке 40 вооруженных боевиков удерживали в заложниках более 800 зрителей и артистов популярного представления. Преступники планировали также взорвать начиненные взрывчаткой автомобили. Командиром террористической группы был полевой командир Мовсар Бораев.



Свою помощь в освобождении заложников тогда предложили многие известные люди. Прямые переговоры с бандитами вели политики, артисты, врачи и общественные деятели. Нескольких человек удалось освободить. В ночь на 26-е октября спецслужбы взяли театральный центр штурмом и освободили заложников.



По официальным данным, жертвами теракта стали 130 человек. Всех боевиков ликвидировали. Оставшиеся на свободе сообщники впоследствии были осуждены или уничтожены во время спецопераций.