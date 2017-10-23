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    В России вспоминают трагедию «Норд-Оста». Норд-Ост, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России вспоминают трагедию «Норд-Оста»

    В России вспоминают трагедию «Норд-Оста»

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    В России вспоминают трагедию <nobr>«Норд-Оста»</nobr>

    В России вспоминают трагедию «Норд-Оста»

    В России вспоминают трагедию <nobr>«Норд-Оста»</nobr>

      В России сегодня вспоминают трагические события октября 2002 года. 15 лет назад «Норд-Ост» перестал быть мюзиклом. Четыре дня весь мир напряженно следил за драмой.

      В Москве, в зрительном зале театрального центра на Дубровке 40 вооруженных боевиков удерживали в заложниках более 800 зрителей и артистов популярного представления. Преступники планировали также взорвать начиненные взрывчаткой автомобили. Командиром террористической группы был полевой командир Мовсар Бораев.

      Свою помощь в освобождении заложников тогда предложили многие известные люди. Прямые переговоры с бандитами вели политики, артисты, врачи и общественные деятели. Нескольких человек удалось освободить. В ночь на 26-е октября спецслужбы взяли театральный центр штурмом и освободили заложников.

      По официальным данным, жертвами теракта стали 130 человек. Всех боевиков ликвидировали. Оставшиеся на свободе сообщники впоследствии были осуждены или уничтожены во время спецопераций.

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