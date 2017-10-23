В Москве открыли после реконструкции стадион «Динамо»

Футбольное поле легендарного стадиона «Динамо» в Петровском парке Москвы торжественно открыли после реконструкции.

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На церемонию пригласили три поколения игроков: это ветераны, действующие игроки и воспитанники футбольной академии. Гости прошлись по новому полю и осмотрели современные трибуны, на которых выложен символ команды.



Церемонию приурочили к 88-летию со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.



Стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Теперь его вместимость — более 26 тысяч зрителей. Предполагается, что комплекс откроется в апреле 2018 года, а первый официальный футбольный матч на стадионе состоится в июне.