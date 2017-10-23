Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    В Москве открыли после реконструкции стадион «Динамо». Москва, стадионы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открыли после реконструкции стадион «Динамо»

    В Москве открыли после реконструкции стадион «Динамо»

    комментировать
    В Москве открыли после реконструкции стадион «Динамо»

    В Москве открыли после реконструкции стадион «Динамо»

    В Москве открыли после реконструкции стадион «Динамо»

      Футбольное поле легендарного стадиона «Динамо» в Петровском парке Москвы торжественно открыли после реконструкции.

      На церемонию пригласили три поколения игроков: это ветераны, действующие игроки и воспитанники футбольной академии. Гости прошлись по новому полю и осмотрели современные трибуны, на которых выложен символ команды.

      Церемонию приурочили к 88-летию со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.

      Стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Теперь его вместимость — более 26 тысяч зрителей. Предполагается, что комплекс откроется в апреле 2018 года, а первый официальный футбольный матч на стадионе состоится в июне.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru