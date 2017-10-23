Судебный детектив
ТВ-Эфир
Судебный детектив

    Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии: есть раненые

    комментировать

    Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии: есть раненые

    Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии: есть раненые

    В швейцарской коммуне Флумс (кантон Санкт-Галлен) 17-летний подросток с топором напал на прохожих, ранив несколько человек.

    Как передает ТАСС со ссылкой на полицию, поздно вечером молодой человек напал на людей недалеко от местного почтового отделения, затем сбежал с места происшествия, угнав автомобиль. После этого он ранил еще нескольких прохожих около автозаправочной станции, где позже был задержан полицией.

    Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, однако в правоохранительных органах отрицают возможную связь инцидента с терроризмом.

    Точное число пострадавших, а также их состояние не уточняются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru