Подросток с топором напал на прохожих в Швейцарии: есть раненые

В швейцарской коммуне Флумс (кантон
Санкт-Галлен) 17-летний подросток с топором напал на прохожих, ранив несколько человек.
Как передает ТАСС со ссылкой на полицию, поздно вечером молодой человек напал на людей недалеко от местного почтового отделения, затем сбежал с места происшествия, угнав автомобиль. После этого он ранил еще нескольких прохожих около автозаправочной станции, где позже был задержан полицией.
Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, однако в правоохранительных органах отрицают возможную связь инцидента с терроризмом.
Точное число пострадавших, а также их состояние не уточняются.
Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, однако в правоохранительных органах отрицают возможную связь инцидента с терроризмом.
Точное число пострадавших, а также их состояние не уточняются.
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