Команда «Формулы-1» Mercedes завоевала Кубок конструкторов

Команда Mercedes в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1» — награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона.

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Об этом стало известно по окончании 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США, который состоялся на трассе в Остине и завершился в воскресенье победой пилота Mercedes британца Льюиса Хэмилтона.



Mercedes за три этапа до финиша сезона оторвался на недосягаемое количество очков от ближайшего преследователя Ferrari.



Следующий этап чемпионата мира — Гран-при Мексики — пройдет 27–29 октября на трассе в Мехико.