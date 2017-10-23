Команда «Формулы-1» Mercedes завоевала Кубок конструкторов

Команда Mercedes в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов
«Формулы-1» — награды, вручаемой за наибольшее число очков, набранное пилотами команды по итогам сезона.
Об этом стало известно по окончании 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США, который состоялся на трассе в Остине и завершился в воскресенье победой пилота Mercedes британца Льюиса Хэмилтона.
Mercedes за три этапа до финиша сезона оторвался на недосягаемое количество очков от ближайшего преследователя Ferrari.
Следующий этап чемпионата мира — Гран-при Мексики — пройдет 27–29 октября на трассе в Мехико.
Mercedes за три этапа до финиша сезона оторвался на недосягаемое количество очков от ближайшего преследователя Ferrari.
Следующий этап чемпионата мира — Гран-при Мексики — пройдет 27–29 октября на трассе в Мехико.
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