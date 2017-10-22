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    Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21

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    Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21

    Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов <nobr>МС-21</nobr>

    Мексиканский авиаперевозчик Interjet заинтересован в приобретении российских самолетов МС-21.

    Как сообщил РИА Новости президент компании Мигель Алеман Веласко, причиной заинтересованности в покупке МС-21 стало то, что «компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива».

    Алеман Веласко: «Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что Россия будет иметь (для этого самолета) и свой мотор, более легкий».

    По словам главы Interjet, точной даты заключения контракта на МС-21 пока нет.

    Алеман Веласко: «Но он нас очень интересует. Надеемся, что в следующем году, возможно, начнем его покупать».

    МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан».

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