Мексиканский Interjet заинтересован в покупке российских самолетов МС-21

Мексиканский авиаперевозчик Interjet заинтересован в приобретении российских самолетов
МС-21.
Как сообщил РИА Новости президент компании Мигель Алеман Веласко, причиной заинтересованности в покупке МС-21 стало то, что «компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива».
Алеман Веласко: «Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что Россия будет иметь (для этого самолета) и свой мотор, более легкий».
По словам главы Interjet, точной даты заключения контракта на МС-21 пока нет.
Алеман Веласко: «Но он нас очень интересует. Надеемся, что в следующем году, возможно, начнем его покупать».
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан».
Алеман Веласко: «Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что Россия будет иметь (для этого самолета) и свой мотор, более легкий».
По словам главы Interjet, точной даты заключения контракта на МС-21 пока нет.
Алеман Веласко: «Но он нас очень интересует. Надеемся, что в следующем году, возможно, начнем его покупать».
МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан».
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