Шотландца отправили в тюрьму в Дубае за прикосновение к бедру мужчины

В Дубае
27-летний житель Шотландии Джейми Харрон оказался за решеткой после того, как прикоснулся к бедру незнакомого мужчины.
Как сообщает Reuters, инцидент произошел летом этого года в баре Rock Bottom. Харрон рассказал, что в тот день заведение было переполнено. Он заказал напитки и стал продвигаться по толпе, стараясь освободить себе путь руками. В какой-то момент он задел бедро одного из мужчин.
Задетым оказался 49-летний гражданин Германии иорданского происхождения. Он возмутился поступком шотландца и вызвал полицию. Вскоре суд отправил его под арест, посчитав, что бедра мужчины он коснулся намеренно.
Из-за инцидента Харрон потерял работу. Он намерен опротестовать судебное решение, рассказали его адвокаты. По словам друзей шотландца, Харрон не сделал ничего противозаконного. Он лишь задел незнакомца, а потом по-дружески похлопал его по спине, чтобы продемонстрировать доброжелательность.
Однако в арабских СМИ существует и другая версия произошедшего. Они пишут, что Харрон «похлопал» незнакомца по бедрам, а затем показал ему средний палец.
Задетым оказался 49-летний гражданин Германии иорданского происхождения. Он возмутился поступком шотландца и вызвал полицию. Вскоре суд отправил его под арест, посчитав, что бедра мужчины он коснулся намеренно.
Из-за инцидента Харрон потерял работу. Он намерен опротестовать судебное решение, рассказали его адвокаты. По словам друзей шотландца, Харрон не сделал ничего противозаконного. Он лишь задел незнакомца, а потом по-дружески похлопал его по спине, чтобы продемонстрировать доброжелательность.
Однако в арабских СМИ существует и другая версия произошедшего. Они пишут, что Харрон «похлопал» незнакомца по бедрам, а затем показал ему средний палец.
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