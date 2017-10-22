Бывший футболист Каха Каладзе победил на выборах мэра Тбилиси

Бывший защитник тбилисского клуба «Динамо» и итальянского «Милана» одержал победу на выборах мэра грузинской столицы.
Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты выборов мэра Тбилиси, которые прошли в воскресенье. После обработки бюллетеней со всех 727 избирательных участков стало известно, что кандидат от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 51,13% голосов. Это обеспечило ему победу в первом туре. За бывшего футболиста проголосовали более 204 тысяч человек, отмечает РИА Новости.
Каладзе родился в 1978 году в городе Самтредиа в семье футболиста Карло Калаздзе. В 1995–1997 Каха выступал за тбилисское «Динамо», но огромную популярность спортсмен приобрел в 2001-м, когда стал играть в «Милане». В составе итальянского клуба, за который он выступал до мая 2010 года, Каха дважды становился победителем Лиги чемпионов, кроме того, его пять раз признавали лучшим игроком Грузии.
В работе партии «Грузинская мечта» он стал принимать участие с 2012-го. С того же года по июль 2017-го он занимал пост министра энергетики и вице-премьера правительства.
Каладзе родился в 1978 году в городе Самтредиа в семье футболиста Карло Калаздзе. В 1995–1997 Каха выступал за тбилисское «Динамо», но огромную популярность спортсмен приобрел в 2001-м, когда стал играть в «Милане». В составе итальянского клуба, за который он выступал до мая 2010 года, Каха дважды становился победителем Лиги чемпионов, кроме того, его пять раз признавали лучшим игроком Грузии.
В работе партии «Грузинская мечта» он стал принимать участие с 2012-го. С того же года по июль 2017-го он занимал пост министра энергетики и вице-премьера правительства.
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