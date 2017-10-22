Трансгендер Настя возглавил батальон в армии Германии

Впервые в истории бундесвера командующим батальоном назначен трансгендер. Об этом сообщает немецкий телеканал RBB 24.
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Подполковник Анастасия Бифанг будет командовать 381-м батальоном связи и обеспечения в городе Шторков. В ее подчинении будут находиться 750 военнослужащих, уточняет сайт Вести.Ru.
Отмечается, что назначение Анастасии подчиненные приняли спокойно. Сама она рассчитывает, что ее служба на новой должности будет успешной.
Известно, что Бифанг служит в армии уже 23 года. Сейчас ей 43, а операцию по смене пола она сделал только после 40 лет.
Отмечается, что назначение Анастасии подчиненные приняли спокойно. Сама она рассчитывает, что ее служба на новой должности будет успешной.
Известно, что Бифанг служит в армии уже 23 года. Сейчас ей 43, а операцию по смене пола она сделал только после 40 лет.
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