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Новые русские сенсации

    Трансгендер Настя возглавил батальон в армии Германии

    4 комментария
    • Фото: rbb-online.de
    Трансгендер Настя возглавил батальон в армии Германии

    Трансгендер Настя возглавил батальон в армии Германии

    Трансгендер Настя возглавил батальон в армии Германии
  • Фото: rbb-online.de

    • Впервые в истории бундесвера командующим батальоном назначен трансгендер. Об этом сообщает немецкий телеканал RBB 24.

    Подполковник Анастасия Бифанг будет командовать 381-м батальоном связи и обеспечения в городе Шторков. В ее подчинении будут находиться 750 военнослужащих, уточняет сайт Вести.Ru.

    Отмечается, что назначение Анастасии подчиненные приняли спокойно. Сама она рассчитывает, что ее служба на новой должности будет успешной.

    Известно, что Бифанг служит в армии уже 23 года. Сейчас ей 43, а операцию по смене пола она сделал только после 40 лет.

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