Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации
    В России стартовала масштабная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!». благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России стартовала масштабная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»

    В России стартовала масштабная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»

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    В России стартовала масштабная акция <nobr>«Чья-то</nobr> жизнь — уже не мелочь!»

    В России стартовала масштабная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»

    В России стартовала масштабная акция <nobr>«Чья-то</nobr> жизнь — уже не мелочь!»

      В городах РФ проходит благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!».

      В городах работают пункты приема, куда можно принести монеты, пусть даже самые мелкие. На это есть время до 29 октября.

      Деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям. Акция проводилась в России уже 16 раз. За это время удалось собрать более 20 миллионов рублей и спасти 80 детей.

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