В городах РФ проходит благотворительная акция
«Чья-то жизнь — уже не мелочь!».
В городах работают пункты приема, куда можно принести монеты, пусть даже самые мелкие. На это есть время до 29 октября.
Деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям. Акция проводилась в России уже 16 раз. За это время удалось собрать более 20 миллионов рублей и спасти 80 детей.
Деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям. Акция проводилась в России уже 16 раз. За это время удалось собрать более 20 миллионов рублей и спасти 80 детей.
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