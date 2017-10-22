Избивший подмосковного медика уголовник отделался штрафом

Орехово-Зуевский городской суд приговорил к двум годам ограничения свободы Алексея Мироненко, избившего в 2016 году в больнице лаборанта-рентгенолога.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 90 тыс. рублей.
ГСУ СК РФ по Московской области: «Приговором суда Алексей Мироненко признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 90 тысяч рублей».
Пострадавший от действий Мироненко Семён Михайлов был шокирован тем, что его обидчика не посадили. Адвокат потерпевшего сообщила, что это решение они обязательно будут обжаловать, передает сайт «Комсомольской правды». Сделать это можно в течение 10 дней.
Семён Михайлов, пострадавший: «Я в шоке от такого приговора. И думаю, что вся общественность тоже».
Конфликт в больнице Орехово-Зуева произошел в августе 2016 года. В реанимацию молодого рентгенолога отправил брат одной из пациенток, недовольный долгим, по его словам, ожиданием приема. Алексей Мироненко набросился на молодого сотрудника больницы и жестоко его избил. Произошло это на глазах очевидцев, снявших нападение на камеру мобильного телефона.
Мироненко заявил в суде во время избрания ему меры пресечения, что «в какой-то степени раскаивается, что не сдержался», и ему «непонятно, зачем этот врач оттолкнул сестру». После этого ГСУ СК РФ по Московской области проверило заявление женщины, утверждавшей, что медик нанес ей телесные повреждения.
Ранее Мироненко был неоднократно судим, а за несколько дней до избиения лаборанта освободился из мест лишения свободы.
ГСУ СК РФ по Московской области: «Приговором суда Алексей Мироненко признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 90 тысяч рублей».
Пострадавший от действий Мироненко Семён Михайлов был шокирован тем, что его обидчика не посадили. Адвокат потерпевшего сообщила, что это решение они обязательно будут обжаловать, передает сайт «Комсомольской правды». Сделать это можно в течение 10 дней.
Семён Михайлов, пострадавший: «Я в шоке от такого приговора. И думаю, что вся общественность тоже».
Конфликт в больнице Орехово-Зуева произошел в августе 2016 года. В реанимацию молодого рентгенолога отправил брат одной из пациенток, недовольный долгим, по его словам, ожиданием приема. Алексей Мироненко набросился на молодого сотрудника больницы и жестоко его избил. Произошло это на глазах очевидцев, снявших нападение на камеру мобильного телефона.
Мироненко заявил в суде во время избрания ему меры пресечения, что «в какой-то степени раскаивается, что не сдержался», и ему «непонятно, зачем этот врач оттолкнул сестру». После этого ГСУ СК РФ по Московской области проверило заявление женщины, утверждавшей, что медик нанес ей телесные повреждения.
Ранее Мироненко был неоднократно судим, а за несколько дней до избиения лаборанта освободился из мест лишения свободы.
Комментарии