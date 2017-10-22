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Бесстыдники
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    Пугачёва шокировала поклонников новым образом

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    Пугачёва шокировала поклонников новым образом

    Пугачёва шокировала поклонников новым образом

    Пугачёва шокировала поклонников новым образом

      На открытии дизайнерского магазина Примадонна оделась по последнему писку моды — грудь плотно стянута черным кожаным топом, на стройных бедрах — короткие шорты, а сверху надета прозрачная юбка. Завершили экстравагантный образ ботфорты и меховая горжетка ярко-алого цвета.

      Примадонна не скрывает: чтобы надеть на себя все лучшее сразу, она не один час провела в своей гардеробной. Старалась, чтобы порадовать друга — Валентина Юдашкина. На днях модельеру исполнилось 54 года.

      Дружбе модельера и женщины, которая поет, уже больше 20 лет. Они вместе отмечают праздники, ходят по театрам, Юдашкины в первых рядах на концертах у Пугачёвой, а она — почетный гость на его показах. А началось все в 1994-м, когда Юдашкин снял с Пугачёвой знаменитый балахон и заставил надеть маленькое розовое платье с корсетом и пышной юбкой. В этом наряде Примадонна произвела настоящий фурор. Знаменитый именинник приодел не только Пугачёву, но и весь шоу-бизнес.

      Накануне праздника модельер вместе с женой Мариной уехал в Нью-Йорк. А после возвращения они соберутся в узком семейном кругу. На торжестве у Юдашкина будет и Примадонна с Максимом Галкиным. На праздник Пугачёва опять обещает надеть что-нибудь эдакое, чтобы показать модельеру: его уроки стиля прошли не зря.

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