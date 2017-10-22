Мужчина выжил, попав под поезд в Германии: видео

Инцидент в метро зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчину зажало между поездом и платформой.

Инцидент произошел в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия в промышленном районе Рур, пишет Daily Mail. Мужчина попытался пересечь пути перед приближающимся к железнодорожной станции поездом, но не успел.



Пассажир выскочил так близко перед поездом, что машинист его не заметил. В результате мужчина оказался зажат между составом и платформой. Пока движущийся поезд медленно тормозил, зажатого мужчину несколько раз перевернуло.



По данным полиции, пострадавший чудом выжил, но получил множественные переломы ног. Примечательно, что происходящее на станции видел стоявший на платформе очевидец, но он даже не попытался помочь пострадавшему. На кадрах видно, как он просто ушел. К спасателям обратился машинист состава.



Видео распространила местная полиция. Правоохранители решили таким образом предостеречь пассажиров, которые перебегают пути перед составами, несмотря на опасность.

