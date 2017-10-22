Новинка недели: гигантская стиральная машина

Гигантская стиральная машина — самое любопытное из тех устройств, с которыми «Чудо техники» познакомилось за минувшие семь дней.

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В России начали продавать новую гигантскую стиральную машину известного южнокорейского производителя. Здесь имеется сразу два барабана, в которые влезает невероятно много всего.



Одновременно можно стирать до 20,5 кг белья, а в верхний барабан вмещается 17 кг.



Основной барабан подходит для любых вещей, а маленькое отделение с загрузкой до 3,5 кг предназначено главным образом для деликатной и быстрой стирки, например, детской одежды. Можно добавлять вещи в процессе, если забыли положить в основной барабан. Управление происходит через сенсорную панель или со смартфона. Приложение позволяет запускать и отслеживать ход стирки, а еще узнавать, исправна ли машинка благодаря функции мобильной диагностики.



Есть функция обработки белья паром и сушка. Минус — габариты. Прибору требуется больше места в высоту, а еще он очень тяжелый — 149 кг. Поднять такую машинку на верхний этаж без лифта будет непросто. И цена — 160 тысяч рублей.