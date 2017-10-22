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    Российские священники передали патриарху Феофилу икону Богородицы. Израиль, памятные даты, православие, религия, РПЦ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские священники передали патриарху Феофилу икону Богородицы

    Российские священники передали патриарху Феофилу икону Богородицы

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    Российские священники передали патриарху Феофилу икону Богородицы

    Российские священники передали патриарху Феофилу икону Богородицы

    Российские священники передали патриарху Феофилу икону Богородицы

      Православная церковь нашей страны отмечает 170-летие основания Русской духовной миссии в Иерусалиме.

      По случаю праздника в Израиль отправилась делегация из Москвы. Священники передали местному патриарху Феофилу III икону Богородицы и пригласили его в столицу на празднование 100-летия восстановления патриаршества в Русской церкви.

      За два дня делегаты посетили несколько православных храмов и монастырей, а также совершили божественную литургию в иерусалимском храме Гроба Господня.

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