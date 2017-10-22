Российские священники передали патриарху Феофилу икону Богородицы

Православная церковь нашей страны отмечает 170-летие основания Русской духовной миссии в Иерусалиме.

По случаю праздника в Израиль отправилась делегация из Москвы. Священники передали местному патриарху Феофилу III икону Богородицы и пригласили его в столицу на празднование 100-летия восстановления патриаршества в Русской церкви.



За два дня делегаты посетили несколько православных храмов и монастырей, а также совершили божественную литургию в иерусалимском храме Гроба Господня.