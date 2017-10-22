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    В США прошел заплыв на гигантских тыквах. США, торжества и праздники, Хеллоуин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США прошел заплыв на гигантских тыквах

    В США прошел заплыв на гигантских тыквах

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    В США прошел заплыв на гигантских тыквах

    В США прошел заплыв на гигантских тыквах

    В США прошел заплыв на гигантских тыквах

      В американском Орегоне прошли необычные соревнования по гребле. Фермеры из разных штатов приняли участие в заплыве на гигантских тыквах.

      Ежегодная регата — одно из главных событий в жизни города. Каждую осень здесь проходит конкурс на самую большую тыкву. Затем из главных символов Хеллоуина создают целый тыквенный флот.

      Плыть на такой лодке довольно сложно. Она неповоротлива и постоянно норовит перевернуться, да и о высоких скоростях приходится только мечтать. Впрочем, никого это не смущает, ведь главный слоган соревнований — чем нелепее, тем веселее!

      Стив Дэлетас, фермер: «Этот заплыв для нас — просто веселый повод отметить окончание сезона, развлечься и посоревноваться таким неординарным способом. Мы этим занимаемся уже 14 лет и, судя по всему, останавливаться не собираемся».

      Посмотреть на заплыв собрались тысячи горожан. Сами участники нарядились в яркие костюмы от супергероев до зубных фей. В тыкве с веслом появился даже Санта-Клаус.

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