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    Страдающему ДЦП Вите из Москвы нужны деньги на реабилитацию. SOS, Москва, благотворительность, дети и подростки, здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрадающему ДЦП Вите из Москвы нужны деньги на реабилитацию

    Страдающему ДЦП Вите из Москвы нужны деньги на реабилитацию

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    Страдающему ДЦП Вите из Москвы нужны деньги на реабилитацию

    Страдающему ДЦП Вите из Москвы нужны деньги на реабилитацию

    Страдающему ДЦП Вите из Москвы нужны деньги на реабилитацию

      Шестилетнему Вите из Москвы нужна помощь. Мальчик родился с ДЦП. Родная мать отдала его в приют, и там состояние ребенка лишь ухудшилось. Недавно у мальчика появилась приемная семья, которая решила бороться за его выздоровление. Но для этого нужны дорогостоящие курсы реабилитации.

      Витя две недели не видел брата и сестру. Две недели он тренировался, чтобы удивить родных. Выпрямить спинку, встать, пойти — для шестилетнего мальчика не рядовое движение, а мечта. У Вити — ДЦП. Это был его первый курс реабилитации в центре «Вместе с мамой».

      Система «Адели», говорят медики, один из самых эффективных способов реабилитации. Костюм с целой системой противовесов дает понять неокрепшему телу, как это — стоять и ходить без поддержки других людей.

      Константин Мохов, главный врач центра адаптивной физкультуры и реабилитации «Вместе с мамой»: «Окрепли мышцы. Он стал более продолжительно ходить на четвереньках, вставать самостоятельно, ходить с помощью костюма „Адели“».

      В семью Галкиных Витя попал из детского дома. Родная мама от него отказалось. Приемной говорили, что выхаживать ребенка будет сложно.

      Витина мечта стоит не только огромных трудов, но и немалых денег. На курс двухнедельной реабилитации родители копили целый год. Откладывали все пособия, что положены на ребенка. Но раз в год — это мало.

      Татьяна Галкина, мама Вити Бубликова: «Есть достижение, потом ребенок заболевает, у него стресс. У него еще бывают физические откаты. Ребенок опять перестает опускать ногу на пяточку, еще что-то».

      Медики настаивают: повторять курс необходимо раз в три месяца. К мечте дорога длинная, выложенная упорным трудом.

      Чтобы помочь Вите, отправьте СМС на номер 3949 с суммой пожертвования. Подробности — на сайте благотворительного фонда.

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