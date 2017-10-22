Страдающему ДЦП Вите из Москвы нужны деньги на реабилитацию

Шестилетнему Вите из Москвы нужна помощь. Мальчик родился с ДЦП. Родная мать отдала его в приют, и там состояние ребенка лишь ухудшилось. Недавно у мальчика появилась приемная семья, которая решила бороться за его выздоровление. Но для этого нужны дорогостоящие курсы реабилитации.
Витя две недели не видел брата и сестру. Две недели он тренировался, чтобы удивить родных. Выпрямить спинку, встать, пойти — для шестилетнего мальчика не рядовое движение, а мечта. У Вити — ДЦП. Это был его первый курс реабилитации в центре «Вместе с мамой».
Система «Адели», говорят медики, один из самых эффективных способов реабилитации. Костюм с целой системой противовесов дает понять неокрепшему телу, как это — стоять и ходить без поддержки других людей.
Константин Мохов, главный врач центра адаптивной физкультуры и реабилитации «Вместе с мамой»: «Окрепли мышцы. Он стал более продолжительно ходить на четвереньках, вставать самостоятельно, ходить с помощью костюма „Адели“».
В семью Галкиных Витя попал из детского дома. Родная мама от него отказалось. Приемной говорили, что выхаживать ребенка будет сложно.
Витина мечта стоит не только огромных трудов, но и немалых денег. На курс двухнедельной реабилитации родители копили целый год. Откладывали все пособия, что положены на ребенка. Но раз в год — это мало.
Татьяна Галкина, мама Вити Бубликова: «Есть достижение, потом ребенок заболевает, у него стресс. У него еще бывают физические откаты. Ребенок опять перестает опускать ногу на пяточку, еще что-то».
Медики настаивают: повторять курс необходимо раз в три месяца. К мечте дорога длинная, выложенная упорным трудом.
Чтобы помочь Вите, отправьте СМС на номер 3949 с суммой пожертвования. Подробности — на сайте благотворительного фонда.
Система «Адели», говорят медики, один из самых эффективных способов реабилитации. Костюм с целой системой противовесов дает понять неокрепшему телу, как это — стоять и ходить без поддержки других людей.
Константин Мохов, главный врач центра адаптивной физкультуры и реабилитации «Вместе с мамой»: «Окрепли мышцы. Он стал более продолжительно ходить на четвереньках, вставать самостоятельно, ходить с помощью костюма „Адели“».
В семью Галкиных Витя попал из детского дома. Родная мама от него отказалось. Приемной говорили, что выхаживать ребенка будет сложно.
Витина мечта стоит не только огромных трудов, но и немалых денег. На курс двухнедельной реабилитации родители копили целый год. Откладывали все пособия, что положены на ребенка. Но раз в год — это мало.
Татьяна Галкина, мама Вити Бубликова: «Есть достижение, потом ребенок заболевает, у него стресс. У него еще бывают физические откаты. Ребенок опять перестает опускать ногу на пяточку, еще что-то».
Медики настаивают: повторять курс необходимо раз в три месяца. К мечте дорога длинная, выложенная упорным трудом.
Чтобы помочь Вите, отправьте СМС на номер 3949 с суммой пожертвования. Подробности — на сайте благотворительного фонда.
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