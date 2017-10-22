Этаж строящегося ТЦ обрушился во Владивостоке
из-за нарушения проекта, пострадавших нет.
Как сообщает администрация Приморья, ранее компания «РосТрансГрупп» заявила о строительстве двухэтажного здания.
Из сообщения администрации Приморья: «По своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено».
Как показала проверка, застройщик начал возводить третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций.
По мнению специалистов инспекции, причиной обрушения стало отступление от проекта. Инцидентом займутся правоохранительные органы.
Из сообщения администрации Приморья: «По своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено».
Как показала проверка, застройщик начал возводить третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций.
По мнению специалистов инспекции, причиной обрушения стало отступление от проекта. Инцидентом займутся правоохранительные органы.
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