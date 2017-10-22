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Пять вечеров

    Взрыв прогремел в гостинице в США: есть пострадавшие

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    Взрыв прогремел в гостинице в США: есть пострадавшие

    Взрыв прогремел в гостинице в США: есть пострадавшие

    По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу вечером в одной из гостиниц американского города Мансфилд (штат Коннектикут).

    Как сообщила телекомпания NBC, один из раненых был доставлен в больницу по воздуху. Согласно информации властей, ранения, полученные пострадавшими, не представляют угрозы для жизни.

    Телекомпания отмечает, что на данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва.

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