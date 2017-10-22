Взрыв прогремел в гостинице в США: есть пострадавшие

По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу вечером в одной из гостиниц американского города Мансфилд (штат Коннектикут).
Как сообщила телекомпания NBC, один из раненых был доставлен в больницу по воздуху. Согласно информации властей, ранения, полученные пострадавшими, не представляют угрозы для жизни.
Телекомпания отмечает, что на данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва.
Телекомпания отмечает, что на данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва.
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