Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордные $166 тысяч

Письмо одного из пассажиров, погибшего при крушении трансатлантического парохода «Титаник», было продано на аукционе в Великобритании за рекордные 126 тысяч фунтов (166 тысяч долларов).
Как передает ТАСС, письмо было продано на торгах, проведенных аукционным домом Henry Aldridge & Son в городе Девицес (графство Уилтшир).
Письмо было написано пассажиром первого класса Александром Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года, то есть за сутки до столкновения лайнера с айсбергом. Свое послание он адресовал матери, проживающей в Нью-Йорке.
Аукционист Эндрю Олдридж подчеркнул, что теперь данная рукопись обладает статусом самого важного письма с этого судна, когда-либо выставляемого на торги.
Данное письмо на трех страницах является одним из немногих сохранившихся рукописных артефактов, принадлежавших пассажирам «Титаника». Оно было найдено в карманном блокноте Холверсона после обнаружения его тела в ходе поисково- спасательной операции. Рукопись в итоге была доставлена адресату и далее хранилась как семейная реликвия.
Ушедший с молотка лот побил рекорд 2014 года, когда аукционный дом продал за 119 тысяч фунтов (157 тысяч долларов) письмо с «Титаника», написанное за восемь часов до крушения. На аукционе за 76 тысяч фунтов (100,2 тысячи долларов) также была продана связка ржавых ключей, принадлежавшая стюарду, которому удалось спастись. Неизвестным покупателем за 24 тысячи фунтов (31,6 тысячи долларов) были приобретены ранее неопубликованных фотографий парохода.
«Титаник», будучи пассажирским лайнером, являлся также и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой единственный рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли более 1,5 тысячи человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.
Письмо было написано пассажиром первого класса Александром Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года, то есть за сутки до столкновения лайнера с айсбергом. Свое послание он адресовал матери, проживающей в Нью-Йорке.
Аукционист Эндрю Олдридж подчеркнул, что теперь данная рукопись обладает статусом самого важного письма с этого судна, когда-либо выставляемого на торги.
Данное письмо на трех страницах является одним из немногих сохранившихся рукописных артефактов, принадлежавших пассажирам «Титаника». Оно было найдено в карманном блокноте Холверсона после обнаружения его тела в ходе поисково- спасательной операции. Рукопись в итоге была доставлена адресату и далее хранилась как семейная реликвия.
Ушедший с молотка лот побил рекорд 2014 года, когда аукционный дом продал за 119 тысяч фунтов (157 тысяч долларов) письмо с «Титаника», написанное за восемь часов до крушения. На аукционе за 76 тысяч фунтов (100,2 тысячи долларов) также была продана связка ржавых ключей, принадлежавшая стюарду, которому удалось спастись. Неизвестным покупателем за 24 тысячи фунтов (31,6 тысячи долларов) были приобретены ранее неопубликованных фотографий парохода.
«Титаник», будучи пассажирским лайнером, являлся также и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой единственный рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли более 1,5 тысячи человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.
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