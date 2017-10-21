Фабрика секс-скандалов: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон

Американская фабрика грез стала настоящей фабрикой
секс-скандалов. Но мог ли главный развратник Голливуда, продюсер Вайнштейн, сам оказаться жертвой разборок в американском истеблишменте?
Хиллари Клинтон — беспощадный борец за права женщин. Трампа она публично размазывала за мелкие сексисткие шалости, а за грехи Вайнштейна могла бы просто разорвать в клочья. Однако ее реакция на скандал оказалась весьма сдержанной.
Хиллари Клинтон: «Я была просто потрясена, я была в шоке. Это была совсем другая сторона человека, которого я и многие другие знали».
А знали его очень хорошо, поскольку Вайнштейн не просто лично несет деньги демократам (за последние 17 лет это около миллиона долларов), он — постоянный организатор завлечения других спонсоров, в США ведь действует ограничение по личным взносам.
Ричард Блэк, сенатор штата Вирджиния: «Он очень значимый донор. И он имел огромное влияние и контроль над актерами и актрисами. И когда Вайнштейн говорил им, что нужно сделать хорошие пожертвования демократам, они делали. Потому что боялись его».
Но что Вайнштейн за свою славу получает взамен? Покровительство?
Подробности — в видеоматериале.
Хиллари Клинтон: «Я была просто потрясена, я была в шоке. Это была совсем другая сторона человека, которого я и многие другие знали».
А знали его очень хорошо, поскольку Вайнштейн не просто лично несет деньги демократам (за последние 17 лет это около миллиона долларов), он — постоянный организатор завлечения других спонсоров, в США ведь действует ограничение по личным взносам.
Ричард Блэк, сенатор штата Вирджиния: «Он очень значимый донор. И он имел огромное влияние и контроль над актерами и актрисами. И когда Вайнштейн говорил им, что нужно сделать хорошие пожертвования демократам, они делали. Потому что боялись его».
Но что Вайнштейн за свою славу получает взамен? Покровительство?
Подробности — в видеоматериале.
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