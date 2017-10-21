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    Фабрика секс-скандалов: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон. Голливуд, знаменитости, изнасилования, Клинтон Хиллари, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФабрика секс-скандалов: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон

    Фабрика секс-скандалов: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон

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    Фабрика <nobr>секс-скандалов</nobr>: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон

    Фабрика секс-скандалов: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон

    Фабрика <nobr>секс-скандалов</nobr>: как главный развратник Голливуда связан с Хиллари Клинтон

      Американская фабрика грез стала настоящей фабрикой секс-скандалов. Но мог ли главный развратник Голливуда, продюсер Вайнштейн, сам оказаться жертвой разборок в американском истеблишменте?

      Хиллари Клинтон — беспощадный борец за права женщин. Трампа она публично размазывала за мелкие сексисткие шалости, а за грехи Вайнштейна могла бы просто разорвать в клочья. Однако ее реакция на скандал оказалась весьма сдержанной.

      Хиллари Клинтон: «Я была просто потрясена, я была в шоке. Это была совсем другая сторона человека, которого я и многие другие знали».

      А знали его очень хорошо, поскольку Вайнштейн не просто лично несет деньги демократам (за последние 17 лет это около миллиона долларов), он — постоянный организатор завлечения других спонсоров, в США ведь действует ограничение по личным взносам.

      Ричард Блэк, сенатор штата Вирджиния: «Он очень значимый донор. И он имел огромное влияние и контроль над актерами и актрисами. И когда Вайнштейн говорил им, что нужно сделать хорошие пожертвования демократам, они делали. Потому что боялись его».

      Но что Вайнштейн за свою славу получает взамен? Покровительство?

      Подробности — в видеоматериале.

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